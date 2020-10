Espagne: Saragosse se confine en Aragon, des couvre-feux en préparation ailleurs

(Belga) Le gouvernement régional d'Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, a décidé d'imposer, dans la lutte contre le coronavirus, un confinement à partir de jeudi à Saragosse, capitale de la communauté autonome, ainsi qu'aux grandes villes de Huesca et Teruel, a-t-il indiqué mercredi sur son compte Twitter.

Les déplacements seront donc limités dès minuit à une assistance médicale, aux soins aux aînés et personnes vulnérables, aux trajets nécessaires à l'exercice d'un emploi ainsi que vers le domicile ou un établissement scolaire, aux cas de force majeure et urgences. "Je comprends la fatigue et l'inquiétude de la population face à ce virus qui ne disparaît pas", a commenté sur Twitter le président de l'Aragon, Javier Lambán. "Mais si les citoyens n'adoptent pas un comportement civique, les mesures ne fonctionneront pas." Lundi, des mesures plus restrictives entreront en vigueur dans toute la communauté concernant la capacité d'accueil et les heures d'ouverture des hôtels et magasins afin de tenter de freiner l'épidémie, rapporte le quotidien national El País. À Madrid, un couvre-feu de minuit à 06h00 est sur la table, a pour sa part indiqué le conseiller à la Santé Enrique Ruiz Escudero, selon le journal. Le président de la Communauté de Valence, Ximo Puig, a également défendu cette mesure, alors que la région a atteint mardi un nouveau record d'infections quotidiennes, avec 1.382 cas. Le gouvernement de Castille-La Manche réclame de son côté une uniformisation des mesures restrictives pour toute l'Espagne. Son président Emiliano García Page s'est prononcé en faveur d'un couvre-feu national, une mesure à laquelle son homologue basque Iñigo Urkullu se montre aussi favorable. La pandémie de coronavirus ne faiblit pas en Espagne. Mardi, le ministère de la Santé a annoncé 13.873 nouvelles infections et déploré 218 nouveaux décès. Au total, près d'un million de personnes ont été infectées par le coronavirus et 34.210 en sont mortes depuis le début de la pandémie, selon les données officielles fournies par le gouvernement espagnoles. (Belga)