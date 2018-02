Espagne: trois motards des Hells Angels écroués pour homicide

(Belga) Une juge espagnole a envoyé vendredi en prison trois membres de la bande de motards des Hells Angels ("Anges de l'enfer") pour un homicide dans la province de Barcelone, a annoncé le tribunal supérieur de justice de Catalogne.

Selon les médias espagnols, ils étaient accusés d'avoir, en septembre, tabassé à coups de batte de baseball un motard appartenant à une autre bande, qui avait succombé à ses blessures trois mois plus tard. La juge d'instruction du tribunal de Sabadell (Catalogne) "a reçu cinq personnes détenues durant la semaine, en lien avec l'organisation Anges de l'enfer, et décidé le placement en détention provisoire de trois d'entre eux pour homicide", selon le communiqué du tribunal supérieur de justice. Les autres ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Dans le cadre de cette enquête, une vingtaine de personnes avaient été arrêtées mercredi à Barcelone, dans la ville voisine de Sabadell et d'autres villes catalanes. Connus pour leurs motos Harley Davidson et leurs tenues de cuir, les Hells Angels ont été fondés aux Etats-Unis en 1948 et comptent des branches dans 56 pays. (Belga)