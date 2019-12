Espagne: un Britannique et ses deux enfants morts dans une piscine

La Garde civile espagnole enquête sur le décès mardi d'un Britannique et de ses deux enfants mineurs, morts dans la piscine d'une résidence d'un village touristique du sud de l'Espagne.



Un homme de 53 ans et ses deux enfants de 16 et 9 ans "sont décédés à la mi-journée dans la piscine d'un lotissement de la commune de Mijas", à une trentaine de kilomètres de Malaga, sur la Costa del Sol, ont indiqué les autorités de la région dans un communiqué. Une source de la Garde civile de Malaga a indiqué à l'AFP que les trois victimes étaient "de nationalité britannique", sans livrer de détails. L'alerte avait été donnée à 13H30 locales (12h30 GMT), quand l'adulte et les deux enfants étaient déjà "inconscients" dans la piscine, selon la même source. Les secouristes dépêchés sur place n'ont pu les ranimer.

Selon l'agence de presse espagnole Europa press, la Garde civile privilégie l'hypothèse de morts accidentelles. Selon Europa press, le fils de 16 ans puis son père se seraient jetés à l'eau pour tenter d'aider l'enfant de 9 ans qui ne parvenait pas à sortir de l'eau, selon plusieurs témoins du drame, dont la mère. Un journal local, Sur, a avancé l'hypothèse d'un "problème dans le système d'aspiration de la piscine" de la résidence touristique où la famille passait les fêtes.