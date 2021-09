Espagne: sous les yeux de son épouse, un touriste tente de sauver une femme et se noie avec elle

Cet incident tragique a eu lieu le 23 septembre dans la station balnéaire de Torrevieja alors que la mer était très agitée. Une professeure finoise de fitness, Emma Monkkonen, se jette à l'eau d'un rocher, avant de se retrouver en difficulté. La mer est très agitée.

Un couple russe, Daniil et Darya Gagarin, qui l'a côtoyée à la salle de sport, lui crie qu'elle doit essayer de s'agripper à un rocher. La jeune femme tente mais n'arrive pas. Daniil décide alors de se jeter à l'eau pour lui porter secours. Après avoir réussi à la ramener sur un rocher, le courant est trop fort. Daniil et Emma sont ballottés par les vagues féroces et ils disparaissent sous l'eau. .

Dans les images tragiques, filmées par Darya, on peut l'entendre pleurer hystériquement alors que son mari est emporté en mer.

Une importante mission de recherche et de sauvetage a été lancée après avoir averti les services d'urgence. Le corps de Emma Monkkonen a été retrouvé à près de trois kilomètres de la crique. Le corps de M. Gagarine a été retrouvé le lendemain.

Tous deux avaient travaillé dans un centre de remise en forme dans une salle de sport de la station balnéaire espagnole.