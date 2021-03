Espagne: une enfant migrante de deux ans succombe après avoir été secourue

Une fillette malienne de deux ans qui avait été secourue à bord d'un bateau de migrants au large des îles Canaries est morte dimanche à l'hôpital, ont annoncé les autorités de l'archipel. L'enfant faisait partie des 52 passagers africains secourus mardi à bord d'une embarcation près de l'île de Grande Canarie, qui avaient été transférés par les secours maritimes espagnols au port d'Arguineguin.

Les sauveteurs avaient remis l'enfant inconsciente à des infirmières de la Croix-Rouge qui avaient fait tout leur possible pour la maintenir en vie sur le quai du port, selon des images diffusées à la télévision espagnole. Elle avait ensuite été transportée d'urgence dans un hôpital de Las Palmas de Gran Canaria, la capitale de la Grande Canarie, où elle est décédée dimanche, a indiqué un porte-parole du département de la santé du gouvernement régional.



Les médias locaux ont indiqué que l'enfant, qui était accompagnée de sa mère et de sa soeur aînée, avait été victime d'un arrêt cardiaque du à une sévère hypothermie lors de la traversée. Les Canaries sont un important point d'entrée pour les migrants tentant de rallier l'Europe. En 2020, un total de 23.023 migrants ont débarqué dans l'archipel, soit huit fois plus qu'en 2019.



Plus de trois mille migrants ont accosté aux Canaries depuis le début de l'année, soit deux fois plus que l'an dernier à la même époque.