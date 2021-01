Une tempête de neige sème le CHAOS en Espagne: le pire attendu ce samedi

De fortes chutes de neige, d'une ampleur inédite depuis des décennies, continuaient de s'abattre vendredi sur une grande partie de l'Espagne, perturbant le trafic mais réjouissant les enfants.

La tempête de neige qui s'est abattue vendredi sur l'Espagne a semé le chaos dans le pays, laissant des centaines d'automobilistes bloqués, l'aéroport de Madrid fermé et un pays paralysé, alors que le pire est encore à venir avec 20 centimètres supplémentaires attendus samedi.





La tempête de neige qui s'est abattue vendredi sur l'Espagne a semé le chaos dans le pays, laissant des centaines d'automobilistes bloqués, l'aéroport de Madrid fermé et un pays paralysé, alors que le pire est encore à venir avec 20 centimètres supplémentaires attendus samedi.

Vendredi, une trentaine de vols ont déjà été annulés et presque autant obligés d'atterrir ailleurs.



"La journée d'aujourd'hui a été difficile, mais celle de demain va l'être encore plus. La Mairie de Madrid va travailler d'arrache-pied mais nous avons besoin que vous restiez chez vous demain", a tweeté le maire de Madrid José Luis Martinez-Almeida dans une vidéo postée peu avant minuit.

La neige a perturbé la circulation sur près de 400 routes, selon l'autorité des transports. L'agence de sécurité et des urgences de la région de Madrid a indiqué avoir "travaillé toute la nuit à venir en aide" aux automobilistes bloqués et avoir "libéré 1.000 véhicules", demandant aux autres de "rester patients".

La ville, qui n'avait pas été recouverte d'un tel manteau neigeux depuis 1971, a pu voir des skieurs jusque sur sa célèbre place de la Puerta del Sol, ou même un homme tiré par cinq chiens sur un traîneau. Outre Madrid, l'Aragon, la région de Valence et celle de Castille-La Manche et la Catalogne ont été les zones les plus touchées par cette tempête.

Selon l'agence de prévision météorologique AEMET, 20 centimètres de neige devraient encore tomber samedi à Madrid et sur le plateau du centre du pays et jusqu'à 50 centimètres pourraient recouvrir les zones les plus en altitude dans cette partie du pays.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 9 janvier ?