Espionnage: la Russie convoque une haute diplomate néerlandaise

(Belga) Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé lundi avoir convoqué la chargée d'affaires par intérim néerlandaise à Moscou pour protester contre l'espionnage visant l'attaché militaire de la Russie aux Pays-Bas.

La Russie "a protesté fermement" auprès de la diplomate en raison de la découverte d'"équipement d'espionnage dans la voiture de service de l'attaché militaire russe aux Pays-Bas", a précisé le ministère dans un communiqué. "Ces actes inamicaux compliquent davantage les relations déjà difficiles entre les deux pays", a souligné le communiqué. Moscou a appelé à "prendre immédiatement des mesures exhaustives visant à empêcher des incidents similaires" à l'avenir, selon la même source. Selon la télévision publique néerlandaise, le Premier ministre Mark Rutte a refusé de commenter. Les affaires d'espionnage se sont multipliées ces dernières années entre la Russie et les Occidentaux, avec qui les relations sont au plus bas depuis la crise ukrainienne et l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014 par Moscou. (Belga)