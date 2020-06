Estonie: alcoolisé, il tire sur tous les conducteurs autour de lui et fait 2 morts et 3 blessés

Deux personnes ont été tuées et trois autres blessées dans une fusillade survenue samedi en Estonie. Des enfants figurent parmi les blessés. Le tireur, de 32 ans, a ouvert le feu de façon aléatoire.

La fusillade a eu lieu à Lihula, un petit village à l'ouest de l'Estonie. Un trentenaire a percuté deux voitures avec la sienne et le mur d'une station d'essence avant de prendre la fuite. Il a ensuite ouvert le feu sur un motard, qui avait assisté à l'accident et le suivait. Le motard est mort sur le coup. Le suspect a ensuite tiré sur une voiture qui le devançait. Une passagère n'a pas survécu. Trois autres passagers, un homme et deux enfants de 3 et 5 ans, ont été blessés et emmenés à l'hôpital.

La police a pu l'interpeller après une course-poursuite au cours de laquelle le suspect a tiré sur les agents. D'après les forces de l'ordre, il était visiblement alcoolisé.