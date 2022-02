Etats-Unis et Allemagne agissent "de concert" face à la Russie, affirme Biden

(Belga) Les Etats-Unis et l'Allemagne "agissent de concert" face aux "agressions" de la Russie en Europe, a dit lundi Joe Biden en recevant pour la première fois à la Maison Blanche le chancelier allemand Olaf Scholz.

"Nous agissons de concert pour continuer à prévenir les agressions russes en Europe", et pour relever "les défis posés par la Chine", a ajouté le président américain dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. L'Allemagne est "l'un des plus proches alliés" de l'Amérique a poursuivi Joe Biden, aux côtés du chef du gouvernement allemand, que certains à Washington considèrent comme trop complaisant face au risque d'une attaque de l'Ukraine par la Russie. Olaf Scholz a en effet semé le trouble ces dernières semaines en refusant de livrer des armes à l'Ukraine et en entretenant le suspense sur le sort du gazoduc controversé Nord Stream 2, avant d'accepter de l'inclure dans la liste d'éventuelles représailles en cas d'attaque russe. Le chancelier allemand a néanmoins tenu à rassurer son allié américain. "Nous sommes de proches alliés et nous agissons de façon coordonnée et unie quand il s'agit de répondre aux crises actuelles", a déclaré M. Scholz à des journalistes lundi, soulignant que la Russie paierait "un prix très élevé" en cas d'invasion de l'Ukraine. La veille, il avait soutenu que l'Allemagne était prête à envoyer des troupes supplémentaires dans les pays baltes, dans le cadre des opérations de l'Otan. (Belga)