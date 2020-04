Euro-2016: deux Russes bientôt jugés pour l'agression ultra-violente d'un Anglais à Marseille

Deux Russes seront prochainement jugés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour l'agression ultra-violente en marge de l'Euro-2016 d'un supporteur anglais, tabassé et laissé pour mort à quelques encablures du Vieux-Port de Marseille en juin 2016.

Détenus en France depuis mars 2018, ces deux Moscovites, Pavel Kosov, un chauffeur de 33 ans, et Mikhaïl Ivkine, un professeur de sport âgé de 34 ans, seront jugés pour violences en réunion et avec arme suivies d’une infirmité permanente, a-t-on appris de source judiciaire mercredi. Ils encourent 15 ans de réclusion criminelle lors de leur procès qui pourrait se tenir d'ici à mars 2021.

Le 11 juin 2016, avant une rencontre Angleterre-Russie, le Vieux-Port et ses environs avaient connu un déchaînement de violences de la part de quelque 150 hooligans russes venus spécialement pour en découdre et mener des "chasses à l'Anglais", avait décrit le procureur de l'époque.

Trente-cinq blessés avaient été déplorés, quasiment tous britanniques, dont deux avaient été très grièvement atteints : Stewart Gray, 47 ans, et Andrew Bache, un chauffeur-livreur quinquagénaire, pour l'agression duquel Pavel Kosov et Mikhaïl Ivkine seront jugés.

Roué de coups, frappé notamment avec une barre de fer, Andrew Bache n'avait dû son salut qu'à une réanimation cardiaque pratiquée, en plein chaos, sous la garde rapprochée des forces de l'ordre.

Ses lésions, notamment au crâne, ont provoqué selon un expert de "graves séquelles physiques et psychiques, permanentes et définitives". Il est toujours aujourd'hui "durablement traumatisé" par ces faits, selon son avocat Olivier Rosato et son fils a dû quitter l’Australie pour s’occuper de lui.

- Traque sur les réseaux sociaux -

Interpellation d’un car de supporteurs russes dans les Alpes-Maritimes, contrôle à Toulouse des passagers d’un vol à destination de Moscou: les enquêteurs avaient multiplié les opérations pour retrouver les agresseurs apparaissant sur les images de vidéosurveillance, et dont certains avaient le visage dissimulé.

Mise en place en octobre 2016, une équipe d’enquête commune franco-britannique avait aussi traqué sur les réseaux sociaux les supporteurs russes s’étant déplacés en France. L’analyse d’images et de profils avait permis l’identification de Pavel Kosov et Mikhaïl Ivkine. Ils ont finalement été interpellés en février 2018, à Cologne pour le premier et à Munich pour le second, lors d’une escale sur un trajet les conduisant de Russie en Espagne pour un match du Spartak Moscou, dont ils sont de fervents supporteurs.

Les deux hommes ne contestent pas avoir porté des coups à Andrew Bache, mais assurent avoir répondu à des provocations de supporteurs anglais. Pavel Kosov a ainsi avoué avoir frappé la victime "avec la main", mais les images de vidéosurveillance le montrent portant un coup de poing à l'arrière de la tête de la victime. En revanche, il a affirmé ne pas se souvenir d’un coup de pied qu’on le voit donner alors que M. Bache est au sol, évoquant un "geste réflexe".

Mikhaïl Ivkine a quant à lui reconnu être l’auteur du jet d’une chaise qui avait atteint le supporteur anglais. "Je déplore qu'on ait attribué à mon client la qualité de hooligan car il n'a aucun antécédent de violences", a assuré à l'AFP son avocat Julien Pinelli. "Lorsqu’il projette la chaise, il n'avait pas d'autre alternative pour échapper à la violence des Anglais et se dégager de l’échauffourée".

Les deux Russes estiment en outre que les coups qu’ils ont portés ne peuvent pas expliquer les séquelles endurées par la victime. Un argument balayé par la juge d’instruction Sylvie Saliba, pour qui "dans le cadre d’une scène unique de violences, tout individu ayant pris une part active et personnelle aux violences est responsable de (…) l’ensemble des lésions subies par la victime".

Les autres agresseurs d'Andrew Bache n’ont pas été identifiés. La magistrate qui renvoie devant la cour d’assises les deux hommes écarte également la thèse de la légitime défense: si, à d’autre endroits de Marseille, les supporteurs anglais s’étaient montrés violents à l’égard des Russes, les vidéos montrent qu’au moment de l’agression de M. Bache, les Anglais s‘étaient dispersés, analyse-t-elle.