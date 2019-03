Euro-2020: Balotelli pas suffisamment en forme pour le sélectionneur italien

Mario Balotelli, qui a déjà marqué cinq buts en sept matches pour Marseille depuis son arrivée, n'a pas été retenu avec l'Italie pour les matches de qualifications à l'Euro-2020 face à la Finlande et au Liechtenstein, le sélectionneur Roberto Mancini ayant estimé que l'attaquant n'avait pas encore retrouvé sa forme optimale.

"Mario n'a pas encore atteint sa forme optimale pour jouer en équipe nationale. Il s'est beaucoup amélioré physiquement par rapport à septembre, mais peut encore faire mieux", a expliqué Mancini lors de l'annonce de sa liste lundi.

"J'attends beaucoup de lui, il a presque 29 ans et se trouve au sommet (de sa carrière), et il doit donner le maximum en équipe nationale", a ajouté le sélectionneur qui n'a pas non plus retenu l'attaquant Andrea Belotti, 25 ans, auteur de 10 buts en Serie A pour le Torino.

En revanche, le vétéran Fabio Quagliarella, âgé de 36 ans, a été rappelé, l'attaquant de la Sampdoria Gênes étant en tête du classement des buteurs (21 unités) devant Cristiano Ronaldo (19).

Deux jeunes talents, le milieu de terrain Nicolo Zaniolo (AS Rome) et l'attaquant Moise Kean (Juventus), âgés tous deux de 19 ans, ont été retenus pour la première fois.

L'Italie, privée de la phase finale du Mondial-2018 en Russie, une première en 60 ans, affrontera la Finlande, samedi à Udine, et le Liechtenstein, le 26 mars à Parme, en qualifications pour l'Euro-2020.

La Squadra, qui n'a remporté qu'un seul Euro en 1968, a été deux fois finaliste en 2000 et 2012.