Euro-2020 de hand: attention à Nora Mork!

Attention à Nora Mork! Après deux grosses blessures en 2018 et 2019, l'arrière droite norvégienne effectue un incroyable retour au premier plan à l'Euro-2020 et sera l'un des principaux dangers pour les Françaises dimanche (18h00) en finale.

Deux ruptures des ligaments croisés du genou gauche, des passages sur la table d'opération qui frôlent la dizaine depuis le début de sa carrière: à 29 ans, Nora Mork affiche un bilan médical digne des skieurs alpin de son pays, comme Aksel Lund Svindal, habitué aux opérations après ses chutes.

Entre février 2018 et août 2020, la gauchère a presque passé plus de temps à l'hôpital que sur les terrains de hand. Avec Györ en Hongrie, elle a été victime en février 2018 d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pendant un match de Ligue des champions.

Lors de sa rééducation, elle a ressenti des douleurs et a dû à nouveau se faire opérer fin septembre 2018. De retour en mai 2019 après plus de quatorze mois d'arrêt, elle s'est à nouveau blessée fin août 2019 aux ligaments du genou gauche, en finale de Supercoupe de Roumanie avec Bucarest.

"Depuis que je suis revenue en août, j'avais à l'esprit presque tous les jours la crainte de me blesser à nouveau. Mais je ne peux pas y faire grand-chose. J'essaie de ne pas avoir peur et d'en profiter", a expliqué la joueuse de Kristiansand samedi en conférence de presse, avant la finale contre la France.

- Meilleur marqueuse de l'Euro-2020 -

"Ses derniers mois se sont bien passés pour moi", a-t-elle ajouté, précisant qu'avec la pandémie de Covid-19 et le report des Jeux de Tokyo-2020 d'un an à l'été 2021, elle avait pris le temps et ne s'était pas précipitée pour revenir. "Je n'ai plus de douleurs maintenant et tout va bien", a-t-elle ajouté.

Meilleure arrière droite du Mondial-2017 en Allemagne et meilleure buteuse, elle avait été contrainte de regarder à la télé l'Euro-2018 et le Mondial-2019. Mais pour son retour avec la sélection au Danemark, elle s'est montrée affamée à l'Euro-2020.

Mork est une joueuse de petite taille pour son poste (1,67 m), mais extrêmement tonique. Elle est redoutable en un contre un et la vitesse de son bras gauche fait des ravages. Elle a été impériale sur la ligne des jets à sept mètres, avec seulement quatre échecs sur 32 tentatives. Si on y ajoute les vingt buts marqués dans le jeu, elle a pratiquement la garantie de finir le tournoi meilleure marqueuse.

"Je ne suis pas surprise, mais très impressionnée. Nora c'est quelqu'un de très particulier de ce point de vue, elle est toujours revenue avec force après les blessures et elle croit en elle. Elle est cruciale dans notre jeu, toujours dangereuse", s'est réjouie sa coéquipière Stine Oftedal.

"J'étais un peu anxieuse, d'abord de savoir si je pouvais retrouver ma place dans l'équipe. Le coach m'a fait confiance après une si longue période de blessure", a-t-elle fait remarquer, alors qu'elle attendait impatiemment le coup de fil pour sa sélection.

"C'est bien pour notre équipe qu'elle soit de retour. Elle a travaillé dur, elle a été très forte dans cette période difficile. Elle a fait jusqu'à présent un bon tournoi, mais on doit encore jouer le match le plus important. On espère qu'elle aura encore de l'énergie", a loué le sélectionneur de la Norvège, Thorir Hergeirsson.