Euro-2020 de hand: les Norvégiennes premières qualifiées pour les demi-finales

Les handballeuses norvégiennes ont validé samedi leur place dans le dernier carré de l'Euro-2020 au Danemark, grâce à leur victoire 36 à 25 contre la Croatie à Kolding, leur cinquième succès en autant de rencontres dans la compétition.

Les coéquipières de Stine Oftedal, sacrée joueuse de l'année 2019, comptent huit points et ont la garantie de terminer en tête de leur groupe du tour principal.

Elles affronteront dans six jours à Herning le deuxième de l'autre groupe du tour principal, avec la France, la Russie et le Danemark notamment.

Dominatrice du hand féminin mondial dans les années 2000 (titres olympiques en 2008 et 2012), la Norvège détient le record du nombre de titres européens (7) et s'est hissée en finale de la compétition continentale sans interruptions de 2002 à 2016.

Mais les Norvégiennes n'ont plus remporté de titre majeur depuis la médaille d'or européenne en 2016 et ont même raté le dernier carré de l'Euro-2018 en France.

Samedi à Kolding, alors que les deux équipes étaient à égalité (18-18) en début de seconde période, les Norvégiennes ont accéléré en infligeant un 12-2 en l'espace de moins d'un quart d'heure, pour plier la rencontre sous l'impulsion de l'arrière gauche de Kristiansand Henny Reistad, sept réalisations soit une de plus que Oftedal.

La Croatie compte six points avec un dernier match à jouer. Dans le même groupe, l'Allemagne s'est imposée contre la Hongrie (32-25) et reste en course pour une place en demi-finale. Les Allemandes comptent quatre points et doivent encore disputer deux matches, contre les Néerlandaises (2 points) et un duel lors de la dernière journée contre les Croates.