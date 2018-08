Euro d'athlétisme: victoire du jeune Ukrainien Zakalnytskyy 50 km marche

L'Ukrainien Maryan Zakalnytskyy a remporté le 50 km marche, première médaille d'or des Championnats d'Europe d'athlétisme mardi à Berlin, en 3 h 46 min 32 sec, devant le champion olympique slovaque Matej Toth (3h 47:27.) et le Bélarusse Dzmitry Dziubin (3h 47:59.).

Le Norvégien Havard Haukenes a terminé au pied du podium (3h 48:35.).

La compétition a été disputée par une forte chaleur dans sa phase terminale (plus de 30 degrés), la température devant culminer en fin d'apès-midi à 37 degrés.

Aucun Français n'était au départ, le triple champion d'Europe (20106, 2010, 2014) Yohann Diniz ayant renoncé il y a plusieurs semaines pour une fracture de fatigue du bassin.

Champion olympique en 2016 à Rio et médaillé d'or aux Mondiaux de Pékin l'année précédente, Toth a tenté de s'échapper à la mi-course.

Mais le Slovaque, âgé de 35 ans et suspendu proisoirement (passeport biologique) après les Mondiaux de Londres, n'a pu creuser l'écart et c'est au contraire Zakalnytskyy, plus inattendu à e niveau, qui a dominé les dix derniers kilomètres.

Le lauréat, avec ses 23 ans seulement, apporte aussi un peu de fraîcheur dans une discipline où les trentenaires bien mûrs sont légion.

Le départ et l'arrivée ont eu lieu sur la place où un terroriste avait foncé avec un camion articulé sur la foule à l'occasion du marché de Noël, le 19 décembre 2016, tuant 12 personnes et en blessant 56. L'attentat avait été revendiqué par l'organisation Etat islamique.