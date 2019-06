Euro de basket: les Françaises commencent par une victoire

Les Françaises ont commencé l'Euro de basket par une victoire sur la République tchèque, 74 à 61, qui a mis du temps à se dessiner, jeudi à Riga.

Les Bleues, qui avaient besoin de se rassurer après une préparation en demi-teinte, ont donné un gros coup d'accélérateur dans le dernier quart-temps (24-11) derrière la Franco-Américaine Bria Hartley (13 points dont 8 dans les 10 dernières minutes).

Elles avaient eu jusqu'à dix longueurs de retard en première période et n'étaient revenues à hauteur qu'à la toute fin du troisième quart-temps face à des Tchèques qui ne font pas partie des premières candidates au podium.

"Ça a été dur au début. Notre défense a été meilleure en deuxième mi-temps. On a pu voler des ballons et jouer notre jeu de contre-attaque", a dit Hartley, qui participe à son premier tournoi majeur avec la France, au micro de Canal Plus.

Privée de plusieurs titulaires, la sélectionneuse Valérie Garnier a emmené en Estonie un groupe très jeune (24 ans de moyenne d'âge), mais elle garde de hautes ambitions après les médailles d'argent des trois éditions précédentes. L'objectif est l'or, mais la première étape indispensable est de finir dans les six premiers pour garder la route des Jeux de Tokyo ouverte.

Tout au long de ce premier match, l'équipe a été porté par la meneuse Olivia Epoupa (18 points, 6 passes décisives, 6 interceptions). En revanche Marine Johannès, sa principale arme offensive, a eu du mal à trouver la mire (9 points, mais à 3 sur 12 au tir).

Le tournoi se poursuivra vendredi (15h30) par un match contre le Monténégro, a priori l'équipe la moins forte du groupe. Les Bleues termineront la première phase dimanche face à la Suède. Il faut finir en tête pour se qualifier directement pour les quarts de finale, à Belgrade, sans passer par un barrage toujours stressant.

"Il faudra garder l'intensité de la deuxième période et la mettre dès le début du match", a dit Sandrine Gruda, l'une des deux seules à avoir déjà été championne d'Europe (en 2009), avec la capitaine Endy Miyem (11 points). L'intérieur, qui n'avait presque pas joué en préparation à cause d'une blessure à la cuisse, a fait un gros travail défensif (8 rebonds).