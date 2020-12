Euro de hand: Estelle Nze Minko, l'épanouissement à la hongroise

Omniprésente tant en attaque qu'en défense, Estelle Nze Minko a une nouvelle fois joué un rôle crucial dans l'aventure des Bleues à l'Euro-2020 conclue dimanche sur une médaille d'argent et le titre de MVP, un épanouissement cultivé depuis plusieurs saisons en Hongrie.

A 29 ans, elle est devenue un rouage essentiel du dispositif d'Olivier Krumbholz avec son jeu atypique, son explosivité et son physique (1,78 m, 67 kg) qui auraient pu lui permettre de faire de l'athlétisme, notamment du saut ou du sprint long.

Son large sourire et sa bonne humeur permanente irradient le groupe bleu à tous moments, autant pendant les matches qu'en dehors du terrain.

"C'est une joueuse exceptionnelle. C'est un vrai bonheur de s'entraîner avec elle, de la voir au quotidien. Elle a un type de jeu vraiment à elle. On voit qu'elle est à son meilleur niveau. Elle est très joueuse sur le terrain", souligne l'ailière droite de Brest et des Bleues Pauline Coatanéa.

En décembre 2018, sous les projecteurs à Paris lors de l'Euro à domicile, l'arrière gauche avait connu un moment de grâce, attirant à elle la lumière et réussissant tout ce qu'elle entreprenait. Elle avait terminé le tournoi avec 83% de réussite au tir, meilleure marqueuse française (38 buts) pour le premier sacre continental.

Mais curieusement, elle n'avait pas décroché le titre de meilleure joueuse (MVP) de l'Euro, récompense qui lui a été attribuée cette année à l'Euro-2020.

- Débuts compliqués à Györ -

En 2018, elle avait été la "rock-star" des championnes d'Europe dans l'antre de Bercy, un rôle qui va à merveille à cette mélomane qui joue de la guitare et du piano, qui chante et qui a composé quelques airs.

"Au final, ce niveau, c'est une partie de moi. Je ne me suis pas transcendée. Il faut l'avoir au bon moment. Je n'ai pas forcément progressé depuis, mais je ne l'ai pas perdu", explique-t-elle deux ans plus tard, en référence à ce mois de plénitude en 2018.

Vingt-quatre mois plus tard, elle a encore changé de statut, évoluant désormais dans le meilleur club du monde, à Györ, où elle a rejoint à l'été 2019 Amandine Leynaud, tout comme Béatrice Edwige, et depuis l'été 2020 Laura Glauser, pour former une petite colonie française dans le nord-ouest hongrois, non loin de la frontière autrichienne.

La première saison 2019/20 à Györ a été compliquée et ses performances au Mondial-2019 ont été en-dessous de ses standards. Elle n'a pas trop souffert du confinement du printemps 2020 qui lui a même permis de se reposer.

- Créer son entreprise -

"Physiquement, une coupure ça fait toujours du bien, parce que l'on ne s'arrête jamais en fait. Et mentalement, ça m'a remise dedans. Ma thérapie, c'était le repos", glisse-t-elle.

Remise d'aplomb, elle a retrouvé son jeu en club, ce qui se répercute sur l'équipe de France. Certes elle n'est pas remontée au niveau de l'insolente réussite de 2018, mais elle s'en est rapprochée (63%), même si en finale dimanche, elle s'est retrouvée en difficulté (1 but sur 4 tirs). Surtout, elle continue son permanent travail en défense.

"Quand les adversaires sont en attaque et qu'elles ont Estelle devant elles, elles ne sont pas sereines au moment de décider à qui faire la passe. Elle aime les pièges, le jeu", loue Pauline Coatanéa.

La Brestoise pousse la métaphore musicale pour sa coéquipière: "On la laisse s'exprimer et on la suit. C'est un peu le chef d'orchestre", tandis que Béatrice Edwige joue le rôle de patronne de la défense.

L'épanouissement de Nze Minko trouve sa source en Hongrie, où elle évolue depuis désormais cinq saisons, d'abord à Siofok sur les rives du Lac Balaton, puis à Györ.

"Mon environnement est parfait pour faire du sport de haut niveau", souligne-t-elle. La plupart du temps, les déplacements en championnat sont courts, une heure et demie. "Donc je suis chez moi à 21h. C'est intéressant en termes de rythme de vie, mais aussi de récupération".

Ce temps disponible lui a permis de se lancer dans la création de V-Box, entreprise qui propose sur internet des boîtes de produits féminins. Et à Herning pendant l'Euro-2020, contrainte de rester dans la bulle sanitaire de l'hôtel, elle en a poursuivi la promotion.