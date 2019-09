Euro de volley: Toniutti, 300e cape et toujours du plaisir en Bleu

"J'ai l'impression que c'était hier que j'ai commencé en équipe de France", estime Benjamin Toniutti, capitaine de l'équipe de France de volley qui va connaître sa 300e cape en bleu contre l'Italie, mercredi (20h30), pour le dernier match de groupe de l'Euro-2019 de volley.

Q: Comment se sent-on avant de disputer son 300e match avec l'équipe de France?

R: "Je ne savais même pas que j'aurai 300 sélections pour ce match contre l'Italie. C'est votre confrère de L'Equipe qui me l'a dit avant la compétition. Je savais à peu près, on sait que ça va tellement vite. Ca fait dix ans et à peu près trente matches par saison. C'est ça. Sur les dix ans, j'ai du raté huit matches, où j'ai été laissé au repos sur trois week-ends de Ligue des nations ou Ligue mondiale. Trois cents, c'est beaucoup, mais ça ne change rien à l'état d'esprit et à l'envie. On remarque juste que l'on a pris un peu de l'âge, c'est tout."

Q: Y a-t-il des sélections plus mémorables que d'autres ?

R: "Les sélections avec les victoires, forcément. Le premier titre en Ligue mondiale en 2015, le premier titre à l'Euro aussi en 2015. On se rappelle forcément plus de certaines sélections que d'autres. La première aussi, même si ça avait été sur une défaite, contre l'Italie en 2010 en Ligue mondiale. Ca passe vite. Quand on entend les anciens en fin de carrière dire +Profitez, ça va vite une carrière!+. C'est vrai, j'ai l'impression que c'était hier que j'ai commencé en équipe de France et il y a toujours autant de plaisir d'être là. Et ce n'est pas fini."

Q: Et pour boucler la boucle, cette 300e apparition sous le maillot bleu sera contre l'Italie, comme la première.

R: "C'est une belle affiche, mais je ne pense pas forcément à cette journée de la 300e. Pour moi, c'est juste un nombre. C'est un match comme un autre. C'est un dernier match de groupe, avec pour objectif de garder la même intensité, et le même niveau de jeu, même si ce match sera peut-être un peu moins important (les Français sont assurés de finir dans les deux premiers du groupe, NDLR). Mais en tous cas, il faudra y mettre la même envie. Il faudra garder l'état d'esprit et ne pas tomber dans un faux rythme. On a joué hier (lundi), on rejouera un match décisif samedi, donc il ne faut pas perdre le rythme surtout dans l'intensité."

Propos recueillis lors d'un point presse.