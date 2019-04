Europe: Ecolo espère tripler son assise, sans trop craindre la montée nationaliste

(Belga) La tête de liste Ecolo à l'Europe, Philippe Lamberts, avoue qu'il serait "très déçu que nous n'ayons pas au minimum deux députés" européens, vu la bonne conjoncture dans laquelle baigne son parti. "Et l'hypothèse d'un troisième paraît de moins en moins invraisemblable", a-t-il indiqué jeudi au cours d'une conférence de presse, aux côtés de ses co-listiers Saskia Bricmont (2e) et Olivier De Schutter (3e).

M. Lamberts est actuellement l'unique eurodéputé Ecolo. Il sait que son parti "fait toujours des résultats un peu meilleurs à l'Europe qu'aux régionales et au Fédéral", où les Verts sont donnés en forte hausse dans les sondages. "L'enjeu des élections, ce sera que les Verts aient le levier le plus solide pour peser, en espérant que les trois formations traditionnelles (la droite du PPE, les socialistes du S&D et les libéraux de l'ALDE, NDLR) seront suffisamment affaiblies pour avoir besoin de nous", résume celui qui emmène la 6e formation de l'hémicycle. La montée attendue des nationalistes, eurosceptiques et europhobes, actuellement dispersés chez les CRE, à l'ELDD et à l'ENL, ne l'inquiète pas trop. "Ils ne sont pas en si grande forme dans beaucoup de pays, comme on l'a vu en Suède ou aux Pays-Bas. Et ils sont divisés. Pas plus qu'hier, ils ne seront en mesure de bloquer les choses", estime M. Lamberts. Interrogé sur ses ambitions personnelles et sur ceux qui le voient ministrable en Belgique, l'Anderlechtois ne cache pas qu'un poste de commissaire européen serait "un rêve" pour lui, même s'il reconnaît ne pas trop y croire. Sans cela, M. Lamberts serait à nouveau candidat co-président du groupe des Verts au Parlement européen. Voire simple député européen. Un poste de ministre en Belgique ne serait qu'un 4e choix, si on le lui demandait, dit-il, confessant disposer de davantage de réseaux à l'Europe qu'en Belgique. (Belga)