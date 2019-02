Europe neutre pour le climat en 2050: la Commission prévoit déjà 10 milliards d'euros

(Belga) La Commission européenne a présenté mardi son nouveau Fonds pour l'innovation, principal outil financier d'un programme d'investissement de plus de 10 milliards d'euros sur la période 2020-2030 dans des technologies à faible intensité de carbone.

"Moins de trois mois après l'adoption de notre vision stratégique pour une Europe neutre pour le climat d'ici 2050, notre objectif est de continuer à construire une économie moderne, compétitive et socialement juste dans l'esprit de l'accord de Paris", a commenté le commissaire pour l'action pour le climat, Miguel Arias Canete. Pour déployer des technologies innovantes à une échelle industrielle, la Commission investit dans les secteurs à forte intensité énergétique, dans le captage, le stockage et l'utilisation du carbone, dans le secteur des énergies renouvelables et dans le stockage de l'énergie. La Commission entend lancer dès 2020 le premier appel à propositions dans le cadre du Fonds pour l'innovation. Il sera suivi par des appels réguliers jusqu'en 2030. Le Fonds mettra en commun des ressources s'élevant à environ 10 milliards d'euros, en fonction du prix du carbone. Il tire notamment ses recettes de la vente de quotas d'émission sur le marché du carbone ainsi que des fonds non utilisés de son prédécesseur, le programme NER 300. Le champ d'application de ce dernier était jugé trop étroit et son mode de gouvernance et de délivrance trop lourd. (Belga)