Européennes 2019 - Irlande: les pro-UE en tête des élections européennes

(Belga) Le parti pro-européen du Premier ministre irlandais Leo Varadkar, le Fine Gael, était en tête des élections européennes organisées vendredi en Irlande, après une campagne dominée par le Brexit, selon des sondages sortie des urnes.

Les centristes du Fine Gael étaient en tête dans deux des trois circonscriptions irlandaises, tandis que les Verts remportaient Dublin, selon des sondages. En votant vendredi à Dublin, M. Varadkar a averti que le Brexit entrait dans une phase "très dangereuse", après la démission annoncée de la Premier ministre britannique Theresa May qui pourrait être remplacée par un "brexiter" plus dur, selon lui. "Mais quoi qu'il se passe, nous resterons calmes", a-t-il assuré. "Nous allons continuer à créer, renforcer et approfondir nos alliances dans toute l'Union européenne et nous ferons en sorte de protéger l'Irlande", a-t-il ajouté. Dans la circonscription du sud, Fine Gael a recueilli 16% des suffrages, selon ces sondages sortie des urnes, tandis que l'autre parti centriste important, Fianna Fail, et la formation de centre gauche Sinn Fein étaient à 13%. A Dublin, les Verts recueillaient 23% des bulletins de vote, suivis par Fine Gael (14%) et Fianna Fail (12%). La plupart des principaux partis politiques irlandais se sont fortement mobilisés pour renforcer la place de leur pays dans le projet européen, une manière d'atténuer les conséquences du Brexit pour l'économie irlandaise. (Belga)