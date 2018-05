Eurovision 2018 - Les Pays-Bas et l'ancien lauréat norvégien Alexander Rybak se qualifient pour la finale

(Belga) Dix pays se sont qualifiés jeudi soir pour la finale du concours Eurovision de la chanson qui se tient cette année à Lisbonne. Parmi eux, les Pays-Bas ainsi que l'ancien lauréat norvégien Alexander Rybak. Sennek, la candidate belge, avait été éliminée lors de la première demi-finale, mardi.

La Norvège est représentée par le chanteur et violoniste Alexander Rybak, qui avait remporté le concours de la chanson en 2009. Il se présente cette fois avec la chanson "That's how you write a song". Le chanteur néerlandais Waylon s'est qualifié avec sa composition "Outlaw in em" qui a séduit le jury et le public. L'Australie et sa chanteuse-star Jessica Mauboy ont également remporté un franc succès avec le titre fédérateur "We got love". Le pays est invité pour la 4e fois. Parmi les dix pays qualifiés se trouvent aussi la Serbie, la Moldavie, la Hongrie, l'Ukraine, le Danemark, la Suède et la Slovénie. Au total, 20 candidats ont remporté un ticket pour la grande finale de samedi. Ils rejoignent les cinq contributeurs principaux à l'Eurovision qui ont une place garantie en finale: l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Le Portugal, pays organisateur, passe aussi automatiquement en finale. La chanteuse belge Sennek ("A Matter of Time") avait été éliminée lors de la première demi-finale, mardi. (Belga)