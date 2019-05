Eurovision 2019 - Les 26 finalistes de l'Eurovision sont connus

(Belga) La seconde demi-finale du concours Eurovision de la chanson s'est déroulée jeudi soir à Tel Aviv (Israël). Dix autres pays se sont ainsi qualifiés pour la grande finale, dont les Pays-Bas, la Suisse ou la Suède.

Ces pays rejoignent les dix autres qui avaient été qualifiés lors de la première demi-finale, mardi, ainsi que les six nations qualifiées d'office (La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et le pays organisateur). Parmi les candidats retenus jeudi soir, on trouve également la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Danemark, la Norvège et Malte. Huit pays ont été éliminés de la compétition, dont l'Arménie, l'Irlande ou l'Autriche. Le chanteur belge Eliot s'était produit lors de la première demi-finale, mais n'était pas parvenu à se qualifier. Il défendait la Belgique avec le titre pop "Wake up". La finale aura lieu samedi à Tel Aviv, désignée ville hôte de l'Eurovision 2019 après la victoire de Netta Barzilai en 2018 au Portugal. (Belga)