Evènement rarissime en Italie: un bébé naît deux mois après son jumeau

Une maman italienne a d'abord donné naissance à Alessandro le 24 décembre dernier, puis à Andrea le 22 février, événement rarissime pour des jumeaux, a indiqué jeudi à l'AFP une responsable de la maternité du nord de l'Italie où ont eu lieu les deux accouchements.



La mère de 40 ans avait dû être hospitalisée d'urgence en décembre 2018 et avait accouché d'Alessandro, bébé prématuré de 800 grammes âgé de moins de 6 mois (24 semaines). Grâce à l'équipe médicale, le placenta est resté intact et l'autre jumeau a pu poursuivre sa croissance dans le ventre de sa mère. L'histoire, très compliquée d'un point de vue médical, a eu un dénouement heureux lorsque 60 jours plus tard, Andrea, 3 kilos, a vu le jour à 33 semaines (8 mois).





"C'est la première fois que nous voyons un cas de ce type"



"Toute la famille va bien, elle devrait sortir d'ici quelques jours", a précisé la responsable de la "Fondation pour l'Enfant et sa Mère" de la ville de Monza (près de Milan), qui gère la maternité. "C'est la première fois que nous voyons un cas de ce type", a-t-elle souligné.

Les deux jumeaux n'auront paradoxalement pas le même âge, ce qui a suscité la perplexité des services administratifs au moment de rédiger le certificat de naissance, raconte le père. "Doit-on écrire que c'est le jumeau d'un autre qui n'est pas encore né?", se sont-ils demandés.