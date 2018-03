Ex-espion empoisonné - La Russie va expulser 23 diplomates britanniques en représailles

(Belga) La Russie va expulser 23 diplomates britanniques, a indiqué samedi le ministère russe des Affaires étrangères. Moscou met également fin aux activités du British Council.

"Vingt-trois membres du personnel diplomatique de l'ambassade britannique à Moscou sont déclarées persona non grata et vont être expulsées dans la semaine", a annoncé le ministère, qui avait convoqué l'ambassadeur britannique Laurie Bristow. Londres a provoqué la colère du Kremlin en jugeant "probable" que Vladimir Poutine ait "ordonné" l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, accentuant la confrontation entre Moscou et des Occidentaux à deux jours de l'élection présidentielle russe. La Première ministre britannique Theresa May avait annoncé mercredi une série de sanctions contre la Russie, dont l'expulsion de 23 diplomates et le gel des contacts bilatéraux. La Russie avait répliqué vendredi, indiquant que Moscou allait "bien sûr" expulser des diplomates britanniques en riposte. (Belga)