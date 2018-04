Ex-espion empoisonné - Les 60 diplomates américains expulsés ont quitté la Russie

(Belga) Les 60 diplomates américains expulsés par la Russie dans le cadre de l'imbroglio provoqué par l'empoisonnement d'un ex-espion au Royaume-Uni, ont quitté le pays, a indiqué jeudi le département d'Etat.

"Ce matin, 60 diplomates américains ont quitté la Russie en accord avec la décision --sans fondement-- du gouvernement russe de les déclarer persona non grata", a indiqué une porte-parole du ministère américain. Ces expulsions sont la réponse du tac-au-tac de Moscou après la décision de Washington d'expulser le même nombre d'agents russes --qualifiés d'espions par la Maison Blanche-- après l'attaque à l'agent innervant d'un ancien espion russe et de sa fille à Salisbury au Royaume-Uni, début mars. Londres et ses alliés occidentaux accusent le Kremlin d'être le donneur d'ordre de cet attentat, ce que Moscou dément avec véhémence. (Belga)