Ex-espion empoisonné - Les expulsions de diplomates américains par Moscou sont "injustifiées"

Les expulsions de diplomates américains annoncées jeudi par la Russie sont "injustifiées" et Washington se réserve le droit d'y répondre, a indiqué Heather Nauert, porte-parole du département d'Etat.

"Il n'y a aucune justification à la réaction russe", a-t-elle relevé lors d'un point de presse. "Nous nous réservons le droit d'y répondre", a-t-elle poursuivi, soulignant que les "options étaient en train d'être examinées". Elle a également estimé que Moscou avait "décidé de s'isoler encore davantage" en expulsant 60 diplomates américains et en fermant le consulat des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg, après des mesures identiques prises par Washington dans le cadre de l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné au Royaume-Uni. Au total, plus de 140 diplomates russes en Europe, en Amérique du Nord, en Ukraine ou en Australie sont touchés par une mesure d'expulsion dans une action coordonnée, en soutien à Londres qui accuse Moscou de l'empoisonnement le 4 mars de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia. Le président américain Donald Trump a autorisé ce qui a été décrit comme la plus importante expulsion de diplomates russes en poste aux Etats-Unis, ainsi que la fermeture du consulat russe à Seattle (nord-ouest). Son prédécesseur Barack Obama avait expulsé 35 agents russes en décembre 2016 pour punir Moscou de son ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est inquiété jeudi du fait que les tensions actuelles entre les Etats-Unis et la Russie commençaient à ressembler à celles de la Guerre froide.