Ex-espion empoisonné - Theresa May annonce la "suspension des contacts bilatéraux" avec Moscou

La cheffe du gouvernement a également annoncé la "suspension des contacts bilatéraux" avec Moscou. La Russie disposait jusqu'ici de 59 diplomates accrédités au Royaume-Uni. (Belga)

(Belga) La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mercredi l'expulsion de 23 diplomates russes du Royaume-Uni, lors d'une allocution devant les députés, après avoir jugé la Russie "coupable" de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique. La Russie disposait jusqu'ici de 59 diplomates accrédités au Royaume-Uni.

La cheffe du gouvernement a également annoncé la "suspension des contacts bilatéraux" avec Moscou. Elle a dit regretter "la voie" suivie par Vladimir Poutine en matière diplomatique. "Beaucoup d'entre nous ont tourné leurs regards avec espoir vers la Russie post-soviétique. Nous voulions une meilleure relation et il est tragique que le président Poutine ait choisi de suivre cette voie", a-t-elle ajouté. Aucun représentant britannique diplomatique ou royal ne se rendra par ailleurs à la Coupe du monde de football cet été en Russie, a indiqué Theresa May. (Belga)