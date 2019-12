Excédée, la députée européenne Manon Aubry dénonce les cadeaux des lobbies: "Vladimir Poutine envoie sa bouteille de champagne"

A l'étranger comme chez nous, la fin de l'année est synonyme de cadeaux. L'occasion de gâter ses proches, mais aussi parfois de soigner ses relations professionnelles. En matière politique, tout n'est évidemment pas permis. Sur les réseaux sociaux, la députée européenne Manon Aubry dénonce les cadeaux des lobbies. Elle a reçu une bouteille de champagne de Vladimir Poutine.

C’est via les réseaux sociaux que Manon Aubry, une députée européenne, expose les différents cadeaux qu’elle a reçus. "Mon cadeau préféré, c'est cette belle bouteille de champagne venue tout droit de Russie. C'est Vladimir qui nous envoie sa bouteille de champagne. Et puis on a de la part de l'ambassade de Russie, une belle photo de Vladimir", lance Manon Aubry sur Twitter.

Sur le ton de l’ironie, la députée française dénonce la pression des lobbies susceptible de créer des conflits d'intérêts. "C'est le problème avec les lobbies qui sont super créatifs, en particulier pendant la période de Noël, et forcément nous, on est un peu embêté (...) Il y en a vraiment partout ici au Parlement européen. Je pense que je pourrais manger à l'oeil quasiment matin, midi et soir", explique-t-elle.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Boîtes de chocolat, voyages, invitation à des conférences ou à des concerts... cette pratique des cadeaux offerts aux députés est connue et même très ciblée.

"Tous les députés de toute façon sont visés par les lobbies étant donné qu'ils votent tous. Si c'est un vote assez décisif, il y a des députés qui sont plus "lobbiés" que d'autres. On a vu en 2012, il y a eu une fuite de Philip Morris où il y a eu un tableau Excel avec tous les députés et des informations très précises sur chaque député", précise Lora Verheecke, chercheuse en lobbying.

Les lobbyistes sont de gros industriels, des multinationales ou des sociétés spécialisées dans le lobbying. Ils sont près de 12.000 officiellement enregistrés auprès de l’Union européenne. "Leur but est d'influencer et de faire en sorte que les députés votent de la façon qui convient à l'industrie", précise la chercheuse.

Il existe une liste sur laquelle les députés sont censés déclarer les cadeaux reçus. Mais elle en recenserait à peine plus de 50 sur les cinq dernières années.