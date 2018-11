Exercice catastrophe transfrontalier pour 450 membres des services de secours

(Belga) Un exercice grandeur nature, regroupant 450 membres des services opérationnels issus de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas, s'est tenu vendredi à Aix-la-Chapelle, en Allemagne.

L'exercice, qui s'effectuait à la Westbahnhof, consistait à simuler une collision entre un train de marchandises et un train de voyageurs. Le train de marchandises transportait des produits dangereux et une fuite a été constatée. L'accident a fait de nombreux blessés. Des rôles joués par 45 étudiants de l'université d'Aix-la-Chapelle. Depuis plus d'un an, les pompiers et les services de secours des pays partenaires, la police fédérale, la police du land de Rhénanie du Nord Westphalie et la Deutsche Bahn, planifient cet exercice à grande échelle. Les pompiers professionnels et volontaires d'Aix-la-Chapelle étaient présents avec plusieurs services d'extinction tandis que les pompiers néerlandais mettaient, entre autres, à disposition, une unité de décontamination. Les collègues belges soutenaient les équipes de mesures tandis que la police fédérale, en accord avec la police du land de Rhénanie du Nord Westphalie, gérait les fermetures d'accès. La police fédérale allemande soutenait l'exercice avec des moyens techniques. Cet exercice catastrophe au sein de l'Euregio Meuse-Rhin s'effectuait sous l'égide d'EMRIC, l'Euregio Meuse-Rhin Intervention en cas de Crise. (Belga)