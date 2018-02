Explosion à Leicester - Déflagration dans le centre-ville, "incident majeur" selon la police

(Belga) La police britannique a fait état d'un "incident majeur" à Leicester, dans le centre de l'Angleterre, après des informations faisant état d'une explosion et d'un incendie.

"Il y a eu un incident majeur", a écrit la police locale sur Twitter. "Tous les services des urgences interviennent", a ajouté la même source qui a demandé à la population d'"éviter de se rendre dans ce secteur" où les routes ont été fermées. Les pompiers locaux ont reçu des appels vers 19h (20h en Belgique) de la part d'habitants du quartier faisant état d'une explosion et d'un incendie, a déclaré une porte-parole. Six véhicules de pompiers ont été aussitôt déployés, a-t-elle ajouté. "Nous étions en route (ndlr, vers le lieu de l'incident) lorsque la police a appelé pour nous dire qu'un immeuble s'était effondré", a précisé la porte-parole. D'autres experts secouristes, dont une unité dotée de chiens de sauvetage, ont été dépêchés sur place, a-t-elle souligné, précisant qu'il n'était pas possible d'établir pour l'instant l'origine de l'incident. Des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient un immeuble en proie aux flammes, visible de loin. (Belga)