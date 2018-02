Explosion à Leicester - Quatre blessés dans une explosion "sans indication terroriste"

(Belga) Quatre personnes ont été transportées à l'hôpital suite à une explosion et l'incendie qu'elle a provoqué dimanche soir à Leicester, dans le centre de l'Angleterre, rapporte la BBC vers 23h00.

Un porte-parole de la police a affirmé qu'"à ce stade, il n'y a pas d'indication que ce soit lié au terrorisme". Les quatre blessés ont été transportés à l'infirmerie royale de Leicester, a indiqué le service ambulancier. Selon l'hôpital, tous les quatre sont en "condition critique". Une explosion a retenti vers 20h00 HB, un incident que la police a qualifié de "majeur". Six camions de pompiers ont été mobilisés sur place et un périmètre de sécurité a été établi autour de pas moins de 60 habitations. Les services d'urgence procèdent à des opérations de "recherche et sauvetage". Les photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient un immeuble en proie aux flammes, visible de loin. (Belga)