Explosion dans une raffinerie en Bosnie, plusieurs blessés

(Belga) Plusieurs employés ont été blessés mardi soir dans une explosion suivie d'un incendie dans une raffinerie de pétrole dans le nord de la Bosnie, ont annoncé les médias.

L'explosion dans la raffinerie de Brod, proche de la frontière avec la Croatie, s'est déroulée vers 21H30 (19H30 GMT), selon la chaîne de télévision bosnienne RTRS, qui citait le responsable de la municipalité Ilija Jovicic. Le responsable n'a pas donné plus de détail sur la gravité des blessures, le nombre de victimes, et l'origine du sinistre. Les secours ont été dépêchés sur place et l'incendie devrait être maîtrisé rapidement, a-t-il ajouté. Contrôlé par la compagnie russe Zaroubejneft, cette raffinerie est la seule de Bosnie. (Belga)