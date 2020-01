Espagne: explosion suivie d'un incendie dans une zone pétrochimique, 300.000 personnes confinées

Un incendie était en cours mardi soir après une explosion dans une zone industrielle pétrochimique de Tarragone, dans le nord-est de l'Espagne, selon le quotidien El País. Il y aurait au moins un mort et six blessés. La protection civile recommande le confinement de plus de 300.000 personnes.

Au moins quatre personnes ont été gravement brûlées dans l'explosion suivie d'un incendie au sein de l'entreprise Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE), selon les services d'urgence, précise le quotidien catalan La Vanguardia. IQOXE, unique entreprise qui traite de l'oxyde d'éthylène en Espagne, a une capacité de production de 140.000 tonnes par an de ce composé utilisé pour fabriquer des polymères. La circulation des trains a été interrompue localement. Le président de la région, Quim Torra, s'est rendu sur place pour suivre les efforts des équipes d'urgence.