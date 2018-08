Explosion impressionnante d'un camion citerne sur un périphérique en Italie (vidéo)

Un camion citerne a explosé lundi en début d'après-midi sur le périphérique de Bologne, dans le nord de l'Italie, provoquant une énorme gerbe de feu et un violent incendie, ont annoncé les pompiers.



Selon les médias, plusieurs blessés ont été signalés.



L'explosion, dont les causes n'étaient pas connues dans l'immédiat, s'est produite à hauteur du quartier de Borgo Panigale, près de l'aéroport.



Des images diffusées par les pompiers montraient une grosse colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la carcasse du camion et de voitures en flammes sur un parking jouxtant l'autoroute.



"Les équipes sont sur les lieux, l'intervention est en cours", ont précisé les pompiers sur Twitter.