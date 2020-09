Extinction Rebellion bloque les imprimeries de journaux britanniques

(Belga) Extinction Rebellion a installé des barrages devant les principales imprimeries de journaux à Londres et dit vouloir empêcher la distribution des journaux nationaux au public, rapportait vendredi soir le Times.

Des dizaines d'activistes environnementaux ont bloqué les routes menant aux imprimeries utilisées par News UK, éditeur du Times et du Sun. Le Daily Telegraph et le Daily Mail y sont également imprimés. Selon le Times, on ne sait pas exactement combien d'exemplaires des journaux pourront paraître ce samedi matin. (Belga)