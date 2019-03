F1: Hamilton estime que les Ferrari ont un avantage d'une demi-seconde

Lewis Hamilton, le champion du monde en titre de Formule 1 avec Mercedes, a estimé vendredi que les Ferrari étaient actuellement les plus rapides avec un avantage de l'ordre d'une demi-seconde au tour sur leurs adversaires directs.

"Les Ferrari sont actuellement les plus rapides", a-t-il déclaré lors d'un point de presse à l'occasion de la dernière journée des essais d'avant-saison à Barcelone.

"L'écart avec les Ferrari est de l'ordre d'une demi-seconde", a-t-il ajouté. Mais "les essais sont les essais et il n'y a pas de récompense pour y aller vite", a-t-il tempéré. "L'important c'est d'être le plus rapide possible le samedi à Melbourne", où se déroulera le 16 mars la première séance de qualification du championnat 2019 avant le Grand Prix le lendemain.

Il a estimé que les trois mêmes équipes que l'an dernier étaient actuellement devant, à savoir Ferrari, Mercedes et Red Bull. "Mais les autres équipes ont réduit l'écart (...). Je ne sais pas qui est 4e mais ils sont beaucoup plus près qu'ils ne l'étaient avant".

Selon Hamilton, des équipes comme Renault ou Racing Point (ex-Force India) pourraient venir se mêler à la lutte en tête cette année. En 2018, seule Force India avait réussi à monter sur le podium (3e en Azerbaïdjan) en dehors de Mercedes, Ferrari et Red Bull.

"Cela va être la bataille la plus dure jusqu'ici", a-t-il prédit.

Il a assuré que les derniers jours des tests de Barcelone avaient été "très positifs" pour Mercedes qui oeuvrait à "optimiser les améliorations" apportées sur la voiture depuis la première semaine d'essais.

Au moment où il s'exprimait, Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé un temps de 1:16.221, soit le temps le plus rapide jusqu'ici des essais, devant Valtteri Bottas, coéquipier de Hamilton chez Mercedes, en 1:16.561. Lewis Hamilton devait lui tourner dans l'après-midi avant la fin des tests à 17h00 GMT.