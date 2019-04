Facebook bannit plusieurs groupes britanniques d'extrême droite

(Belga) Facebook a annoncé jeudi avoir exclu de ses pages et de sa filiale Instagram plusieurs groupes britanniques d'extrême droite, estimant que ceux qui "propagent la haine" n'y avaient "pas leur place".

"Les individus et organisations qui propagent la haine, attaquent ou appellent à l'exclusion des autres sur la base de ce qu'ils sont, n'ont pas leur place sur Facebook", a déclaré un porte-parole du géant américain dans un courrier électronique. La liste des bannis comprend notamment le parti d'extrême droite British National Party, Britain First, une micro-formation violemment anti-islam, ou l'English Defence League, un groupe affirmant lutter contre la menace islamiste et créé par Stephen Yaxley-Lennon, plus connu sous le pseudonyme de Tommy Robinson, tiré du nom d'un célèbre hooligan. Accusé d'avoir "régulièrement violé" les règles de Facebook en proférant des messages haineux, ce dernier avait déjà vu sa page personnelle supprimée en février. Régulièrement critiqué pour la gestion de ses contenus, Facebook a multiplié les mesures en vue de faire le ménage au sein de son réseau. (Belga)