Facebook ferme en Pologne 27 pages à contenu haineux et de désinformation

Facebook a fermé en Pologne 27 pages diffusant des fausses nouvelles ou des contenus haineux, à l'approche des élections européennes, a annoncé l'ONG de cybermilitantisme Avaaz.

Les pages incriminées ont été dénoncées notamment comme véhiculant des propos "antisémites, anti-islam, anti-migrants, anti-LGBT et anti-féministes", selon un communiqué d'Avaaz. Au total, ces pages comptaient près de 2 millions d'abonnés, a précisé l'ONG. "Nous avons supprimé un certain nombre de comptes contrefaits et dupliqués qui enfreignaient nos règles d'authenticité, ainsi que plusieurs pages pour le changement de nom et d'autres violations", a confirmé un porte-parole de Facebook, sans autres précisions. Avaaz a salué la "réaction rapide" de Facebook en Pologne. Cependant, Christoph Schott, directeur de campagne au sein de cette ONG, a estimé qu'"à l'approche des élections européennes, Facebook devrait effectuer un bilan de santé complet et urgent sur sa plateforme européenne et en supprimer tout le contenu malhonnête et toxique". La semaine dernière, une enquête similaire d'Avaaz en Italie avait conduit Facebook à fermer pour des raisons semblables 23 pages en Italie suivies par près de 2,5 millions personnes, et, en avril, trois réseaux d'extrême droite espagnols avec un total de 17 pages et 1,4 million d'abonnés.