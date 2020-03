Faire le plein au Grand-Duché de Luxembourg reste permis mais sous conditions

(Belga) Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a clarifié lundi quelques mesures, dont celle concernant le plein de carburant au Grand-Duché de Luxembourg au regard d'interrogations face aux diverses restrictions prises par les pays voisins dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

"Les pompes à essence du Grand-Duché de Luxembourg restent accessibles à tous ceux qui passent par là pour se rendre au travail et aux résidents frontaliers qui n'ont pas d'offre belge plus proche", précise le gouverneur dans une communication diffusée lundi. "Les frontières ne sont pas fermées. Mais la police peut y organiser des contrôles pour vérifier que vos déplacements sont bien essentiels", ajoute-t-il. Par ailleurs, il est rappelé que les travailleurs transfrontaliers employés au Grand-Duché de Luxembourg doivent se munir d'une attestation remplie par l'employeur (téléchargeable sur le site internet du gouvernement luxembourgeois) et que les déplacements essentiels vers la France doivent également faire l'objet d'une attestation (téléchargeable sur le site du ministère français de l'intérieur). Les éventuelles courses alimentaires faites en France, "nous vous demandons de privilégier les magasins belges afin de ne pas ajouter un flux vers un pays qui souffre déjà énormément", conclut le gouverneur de la province de Luxembourg.