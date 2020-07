Federer sur sa longue absence: "J'espère que je serai encore capable de jouer"

(Belga) Contraint de mettre un terme à sa saison après une deuxième opération du genou, Roger Federer a repris l'entraînement physique. Son entraîneur Severin Lüthi l'a confirmé au journal suisse Tages-Anzeiger samedi. Le Suisse devrait reprendre les entraînements de tennis à la mi-août.

L'ancien numéro 1 mondial, qui fêtera ses 39 ans le 8 août, a été aperçu pour la dernière fois sur un terrain lors d'un match de charité face à Rafael Nadal en Afrique du Sud en février. Le joueur suisse a profité de l'interruption des compétitions à cause du coronavirus pour subir une seconde opération au genou et mettre un terme à sa saison. "J'espère que je serai encore capable de jouer au tennis", a déclaré Federer dans une interview enregistrée le 6 juillet et diffusée samedi. "J'ai tapé plusieurs fois la balle contre le mur mais je ne suis monté qu'une seule fois sur le terrain. Mais j'ai encore du temps." Détenteur du record de titres du Grand Chelem avec 20 sacres, Federer devrait faire son retour à la compétition à l'Open d'Australie en janvier 2021. "Nous nous tenons à ce qui a été décidé: Roger reviendra pour l'Open d'Australie 2021 s'il a lieu", a ajouté Severin Lüthi. "Une réflexion est toutefois engagée sur l'opportunité de jouer un tournoi juste avant Melbourne." Une année 2021 qui pourrait être la dernière de Federer avant sa retraite. "Je continuerai à jouer au tennis aussi longtemps que mon corps le permettra. Même si c'est juste pour le plaisir." (Belga)