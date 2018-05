Festival de Cannes 2018 - La coproduction belge "Another Day of Life" présentée en première mondiale

(Belga) La coproduction belge "Another Day of Life" de l'Espagnol Raúl de la Fuente et du Polonais Damian Nenow a été présentée vendredi soir, en première mondiale, en séance spéciale de la Sélection Officielle du Festival de Cannes. La projection a eu lieu en présence de l'équipe du film.

Long métrage hybride mêlant de l'animation à des images d'époque et actuelles, le film raconte l'histoire vraie du grand reporter polonais Ryszard Kapuscinski, qui, en quête de vérité, a rejoint un Angola en plein chaos au début de la guerre civile en 1975. Basé sur le livre éponyme de Ryszard Kapuscinski, décédé en 2007, "Another Day of Life" est réalisé en anglais, avec quelques passages en portugais (sous-titrés). Il est produit par Platige Films (Pologne), Kanaki Films (Espagne), Walking the Dog (Belgique), Puppetworks (Hongrie) ainsi que Animations Fabrik et Wüste Film (Allemagne). (Belga)