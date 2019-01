Feux d'artifice mortels aux Pays-Bas la nuit du Nouvel An

La nuit du Nouvel An a été mouvementée aux Pays-Bas. Les célébrations se sont avérées fatales pour deux personnes qui ont vraisemblablement été touchées par des feux d'artifice dans deux incidents séparés. Un feu de joie sur la plage est en outre devenu incontrôlable à Scheveningen, non loin de La Haye. Un homme est décédé suite à une explosion peu après minuit à Enschede dans l'est des Pays-Bas. La police enquête sur les raisons de son décès et fait appel à des témoins, mais les résidus de fusées laissent à penser qu'il a été victime d'un feu d'artifice. Lundi soir, un autre homme est décédé dans des circonstances similaires dans le village de Morra, en Frisse.

Sur la côte non loin de la capitale, un feu de joie traditionnellement allumé sur la plage de Scheveningen a précipité l'évacuation des lieux en raison de son ampleur et de l'extrême chaleur qu'il dégageait.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Les flammes se sont répandues aux dunes selon les pompiers qui se sont déplacés en masse pour contenir le foyer. Un quotidien local a décrit la scène comme un "chaos total". Chaque année lors du réveillon du Nouvel An, les villages de Scheveningen et Duindorp, non loin de La Haye, rivalisent pour alimenter le meilleur et plus beau feu de joie.