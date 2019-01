Fin tragique pour Julen, l'enfant tombé dans un puits en Espagne

(Belga) L'enfant de deux ans qui était tombé dans un puits en Espagne il y a près de deux semaines a été retrouvé mort par les secouristes dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué le préfet d'Andalousie. Le corps du petit Julen a été retrouvé à 70 m de profondeur.

"Malheureusement à 01h25 du matin (00h25 GMT), les équipes de sauvetage sont parvenues au niveau du puits où l'on recherchait Julen et ont localisé le corps sans vie du petit", a écrit sur Twitter le préfet d'Andalousie Alfonso Gomez de Celis, en présentant ses "condoléances" à la famille. Le garçon était tombé le 13 janvier dans un puits de 107 mètres de profondeur et d'un diamètre de seulement 25 à 30 cm, lors d'une sortie avec ses parents près de Malaga, dans le sud de l'Espagne. Selon les médias espagnols, ce puits a été creusé illégalement. Pendant des jours, les secouristes ont creusé pour tenter de retrouver l'enfant, bien qu'il n'y ait pas eu de preuves de sa survie. Ils ne savaient pas non plus à quelle profondeur il devaient s'attendre à le trouver dans ce trou étroit. Ensuite, des caméras ont rapporté des images d'un sac de bonbons que Julen avait avec lui au moment de sa chute, à environ 70 mètres. Les experts avaient dit aux médias espagnols qu'ils n'excluaient pas de retrouver l'enfant vivant, suscitant l'espoir de sa famille et de toute la population, tenue en haleine depuis mi-janvier. Julen a finalement été retrouvé mort à l'issue de 13 jours de recherches d'une ampleur exceptionnelle. (Belga)