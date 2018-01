Finlande: début de la présidentielle, le sortant largement favori

(Belga) Les Finlandais ont commencé à voter dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle qui devrait voir la victoire du sortant, Sauli Niinistö, plébiscité dans les sondages pour son habileté à maintenir un équilibre entre l'Occident et le puissant voisin russe.

Les bureaux ont ouvert à 09h00 et fermeront à 20h00 mais le président sortant a déjà voté en avance, tout comme plus de 36% des 3,5 millions d'électeurs. M. Niinistö, qui se présente comme indépendant, est crédité de 51 à 63% des suffrages selon les sondages, loin devant Pekka Haavisto (Verts) crédité de 13 ou 14 % des intentions de vote. "Pour cette élection, le président Niinistö a toujours eu un avantage énorme", remarquait pour l'AFP Teivo Teivainen, professeur de politique internationale à l'Université d'Helsinki. "Lors de la phase finale de la campagne, c'est devenu moins certain qu'il gagne à l'issue du premier tour mais tout porte à croire qu'au final il sera réélu président." Il doit sa popularité à sa stratégie d'équilibriste qui lui a permis de rapprocher la Finlande, ancien territoire de la Russie impériale (1809-1917), de l'Otan sans contrarier son puissant voisin russe, en froid avec l'Union européenne - dont la Finlande est membre - et ses alliés depuis l'annexion par Moscou de la Crimée en 2014. Si aucun des candidats ne rassemble 50% des suffrages, un second tour sera organisé le 11 février. (Belga)