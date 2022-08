Flambée des prix de l'énergie au Royaume-Uni: les tarifs vont augmenter de 80%

Les tarifs règlementés de l'énergie vont augmenter de 80% à partir d'octobre au Royaume-Uni et les factures de gaz et électricité pourraient augmenter encore "considérablement" l'an prochain en pleine crise du coût de la vie.

Le plafond tarifaire de l'énergie va augmenter de 80% à partir d'octobre au Royaume-Uni, a annoncé ce vendredi le régulateur britannique du secteur Ofgem, qui prévient que les prix pourraient empirer "considérablement" l'an prochain vu la tendance des cours du gaz. Il appelle le gouvernement à apporter des aides "urgentes" en pleine crise du coût de la vie.

Le plafond va passer de 1.971 livres par an par foyer moyen à 3.549 livres à partir d'octobre. "La hausse reflète la progression continue des cours mondiaux de gros du gaz, qui a démarré avec les déconfinements après la pandémie de Covid, et ont été poussés à des niveaux record quand la Russie a lentement interrompu ses approvisionnements de gaz à l'Europe", argumente l'Ofgem.

Ce seuil étant calculé d'après la moyenne des cours de gros du gaz sur les mois précédents, les experts s'attendent à ce qu'il soit relevé à plus de 4.000 livres en janvier et jusqu'à 6.000 livres au printemps selon les projections les plus pessimistes, ce qui devrait attiser une inflation déjà à plus de 10% l'an au Royaume-Uni.

"Nous avons conscience de l'impact massif que cette hausse de plafond tarifaire aura sur les ménages à travers la Grande-Bretagne et les décisions difficiles que les consommateurs vont devoir prendre", a commenté Jonathan Brearley, directeur général d'Ofgem.

L'Ofgem précise que le plafond prévoit un "modeste" bénéfice pour les fournisseurs d'énergie sur les ventes d'énergie aux ménages mais que "contrairement aux producteurs d'énergie la plupart des distributeurs ne font actuellement pas de profits".

"On observe une situation de très grand stress chez nos clients"

Patronat, fournisseurs et associations appellent à une action gouvernementale immédiate pour éviter un choc "dramatique" pour les ménages modestes, déjà confrontés à une inflation à plus de 10%, la plus forte des pays du G7, tandis que l'économie britannique est au bord de la récession.

D'après l'université de York, 58% des ménages britanniques sont menacés de pauvreté énergétique dès l'an prochain.

"On observe une situation de très grand stress chez nos clients. La dette moyenne par client a augmenté de 30% à 167 livres. Je dirais qu'environ un tiers de nos clients sont en situation de précarité énergétique et 20% de plus pourraient le devenir", souligne Philippe Commaret, directeur commercial d'EDF pour le Royaume-Uni, interrogé par l'AFP.

Il ajoute que certains ménages prennent des mesures désespérées et dangereuses pour eux, comme de renoncer à se chauffer ou de débrancher leur réfrigérateur.

Avec de nombreux foyers précaires dépendant de compteurs rechargeables, "nous sommes partis pour voir des milliers (de foyers) avec des interruptions subites d'électricité", dénonce par ailleurs le centre de réflexion Resolution Foundation.



"Mes voisins ne paient pas leur loyer sinon l'électricité et le gaz sont coupés"

Diane Skidmore, retraitée de 72 ans qui vit dans un logement social du sud de Londres avec 600 livres (un peu plus de 700 euros) par mois, a vu en un peu plus d'un an sa facture mensuelle passer de 25 à 45 livres. Elle vient de recevoir une lettre de son fournisseur d'énergie lui demandant de prévoir des prochains débits de 70 livres. "Tout le monde va avoir du mal", affirme-elle à l'AFP, disant son intention de recourir aux pulls et couvertures pour minimiser sa consommation d'énergie.

Elle dit toutefois s'inquiéter pour ses voisins dont le compteur électrique fonctionne aux pré-paiements: "ils se retrouvent toujours en dette, et du coup ils ne paient pas leur loyer sinon l'électricité et le gaz sont coupés".

"L'aide arrive"

Le ministre de l'Economie et des Finances Nadhim Zahawi a lui aussi reconnu que "les annonces de plafonds de prix de l'énergie vont causer stress et anxiété (...) beaucoup mais l'aide arrive, avec 400 livres de rabais sur les factures d'énergie pour tous, 650 livres pour les ménages vulnérables et 300 livres pour les retraités".

Le Premier ministre conservateur Boris Johnson, sur le départ, a décidé de laisser ce dossier politiquement sensible au prochain chef de gouvernement dont le nom sera dévoilé le 5 septembre.

La favorite pour remplacer Boris Johnson, la très thatchérienne Liz Truss, avait jusque-là privilégié les baisses d'impôts plus que les aides directes qu'elle qualifie régulièrement de "pansements".

Vendredi, elle a semblé assouplir sa position, dans une tribune au Daily Mail: "Si je suis élue cheffe du parti conservateur et Première ministre, je pendrai des mesures résolues en arrivant à Downing Street sur des aides immédiates, mais je m'attaquerai aussi aux racines du problème".