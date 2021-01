Florence rouvre au public sa cathédrale et restaure les mosaïques du baptistère

Florence, désertée par les touristes à cause de la pandémie, rouvrira lundi au public la cathédrale et sa célèbre coupole dominant la ville, ont annoncé vendredi les services culturels de la capitale de la Toscane dans un communiqué.

La cathédrale et sa coupole dessinée par Brunelleschi, la plus grande coupole en appareil maçonné jamais construite, seront ouvertes du lundi au vendredi, conformément aux dispositions du gouvernement permettant la réouverture des monuments et musées dans les régions classés à risque modéré. C'est dans ce cadre que le musée des Offices de Florence a déjà pu rouvrir jeudi.

Parallèlement, la restauration des célèbres mosaïques du baptistère, un édifice octogonal situé juste en face de la cathédrale, est prévue pour fin 2021.

La restauration de ces mosaïques polychromes est en effet arrivée à mi-parcours. Selon le communiqué, "les très belles mosaïques du XIVème siècle représentant des prophètes, des évêques et des chérubins ont ressuscité grâce à la restauration achevée sur quatre des huit côtés du monument le plus ancien de Florence".

"La restauration a été entièrement financée par la cathédrale qui depuis 2017 a investi 1,5 million d'euros", a précisé un responsable, Vincenzo Vaccaro, cité par le communiqué.

Le baptistère, de style roman, compte plus de 200 m2 de mosaïques de style byzantin. Le plafond pyramidal comporte un Christ du Jugement dernier monumental et des panneaux des épisodes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ainsi que de la vie de Jean le Baptiste. De nombreux artistes s'y sont succédé, de Gaddo Gaddi jusqu'à Cimabue.