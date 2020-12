Foot: 18 cas de Covid dans le championnat d'Angleterre lors des derniers tests

Dix-huit joueurs et membres de staff de la Premier League ont été testés positifs au Covid-19 lors des derniers testsCARL RECINE

Dix-huit joueurs et membres de staff du championnat d'Angleterre ont été testés positifs au Covid-19 lors de la dernière volée hebdomadaire de tests, a annoncé mardi la Premier League.

"La Premier League confirme qu'entre le lundi 21 décembre et le dimanche 27 décembre, 1.479 joueurs et membres de staff ont été testés afin de détecter le Covid-19", a expliqué l'instance dans un communiqué. "Parmi ceux-ci, 18 personnes ont été testées positives. Les joueurs et membres de staff positifs vont désormais s'isoler pour une période de dix jours."

Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis le début de la campagne de tests hebdomadaires dans le championnat anglais.

Le match entre Manchester City et Everton prévu lundi avait dû être reporté quelques heures avant le coup d'envoi en raison de plusieurs cas au sein du club mancunien, mais la tenue des sept rencontres de championnat prévues mardi et mercredi n'est pas remise en cause pour le moment.

Le duel entre Everton et Manchester City est seulement la deuxième rencontre du championnat d'Angleterre à être reportée depuis la reprise de la saison 2019-2020 en juin. Début décembre, le match Newcastle-Aston Villa, comptant pour la 11e journée de Premier League, avait été reporté en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif des Magpies.

Dans ce contexte, la Premier League a estimé que le protocole mis en place depuis le début de la saison était suffisamment strict. "La Premier League continue d'avoir une confiance totale dans ses protocoles et ses règles et la façon dont les clubs les mettent en oeuvre", a affirmé la Ligue dans un communiqué lundi.

Dans les ligues inférieures toutefois, les reports de matches sont de plus en plus nombreux. En troisième division, sept rencontres sur les douze prévues mardi ont dû être annulées.

Le nombre de cas positifs en Angleterre et au Pays de Galles a atteint un nouveau record lundi avec 41.385 cas enregistrés en 24 heures, d'après les chiffres du gouvernement britannique.