Foot et tennis: la Liga espagnole devient partenaire de la Coupe Davis

La Ligue espagnole de football (LaLiga) a annoncé jeudi un accord avec la Fédération internationale de tennis (ITF) et Kosmos, promoteur du nouveau format de la Coupe Davis, afin de devenir l'un des sponsors de la phase finale du tournoi en novembre à Madrid.

"L'ITF et Kosmos Tennis ont trouvé un accord avec LaLiga pour qu'elle devienne partenaire officiel de la Finale de Coupe Davis (...) pour les quatre prochaines années", écrit la Ligue dans un communiqué.

LaLiga s'est engagée à promouvoir sur ses canaux de diffusion des matches de Championnat d'Espagne de cette phase finale nouvelle version, qui aura lieu sur une semaine à Madrid (18-24 novembre).

"Cet accord augmentera nos possibilités de toucher davantage de supporters pendant qu'ils regardent d'autres sports", a expliqué David Haggerty, président de l'ITF, cité dans le communiqué.

Parmi les pays participants à cette nouvelle mouture de la mythique compétition de tennis, on retrouve les quatre demi-finalistes de 2018 (Espagne, France, Etats-Unis et Croatie, tenante du titre), avec également la Grande-Bretagne et l'Argentine, invitées.

Les 12 autres qualifiés seront déterminés via un premier tour début février. Le tirage au sort de la phase finale est prévu le 14 février à Madrid.

Sous l'impulsion du footballeur espagnol Gerard Piqué, patron de Kosmos, le format de la légendaire Coupe Davis a été totalement revisité ces derniers mois: l'épreuve a désormais lieu sur une semaine fin novembre, c'est-à-dire à la fin d'une saison exigeante, ce qui a déjà poussé plusieurs stars à annoncer qu'elles ne la joueront pas.

Cette Coupe Davis nouveau format est en outre prévue moins de deux mois avant une compétition rivale organisée par l'ATP, la World Team Cup, une Coupe du monde des nations de tennis organisée en janvier 2020 en Australie.