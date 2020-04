Foot: l'ex-entraîneur du Real et du Barça Radomir Antic est décédé

L'ex-entraîneur serbe du Real Madrid, de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone Radomir Antic est décédé ce lundi à l'âge de 71 ans, ont annoncé ces clubs espagnols en début de soirée.

"Le Real Madrid C.F. (...) est au regret d'apprendre le décès de Radomir Antic, qui a été l'entraîneur du Real Madrid de mars 1991 à janvier 1992, (...) et présente ses sincères condoléances à sa famille et amis", a annoncé le club merengue via communiqué lundi soir.

"L'Atlético Madrid est en deuil après le décès de notre ex-entraîneur Radomir Antic", a indiqué l'autre club madrilène sur Twitter.

Le quotidien Marca, le plus vendu en Espagne, a indiqué sur son site que le technicien, le seul à avoir dirigé les trois géants du foot espagnol dans sa carrière, est décédé des suites d'une longue maladie.

Antic a officié sur le banc de l'Atlético Madrid entre 1995 et 2000, et a laissé une trace au club pour avoir été l'entraîneur qui a mené les "Colchoneros" vers le doublé Championnat-Coupe du Roi en 1995-1996.

Dans la deuxième moitié de la saison 2002-2003, il a aussi entraîné le Barça, qui a également publié un message de condoléances.

Radomir Antic a été le sélectionneur de l'équipe nationale serbe de 2008 à 2010, période durant laquelle il l'a menée vers une victoire contre l'Allemagne (1-0) au Mondial-2010 en Afrique du Sud, son principal fait d'armes en sélection.

Au cours de sa carrière de joueur, Radomir Antic a défendu les couleurs du Sloboda Uzice (1967-1968) et du Partizan Belgrade en Serbie (1968-1976), de Fenerbache en Turquie (1976-1978), du Real Saragosse en Espagne (1978- 1980), et enfin de Luton Town, en Angleterre (1980-1984).

Sur son site, la fédération serbe de football (FSS) regrette la disparition de "l'un des meilleurs entraîneurs serbes". "Tous ceux qui connaissaient Radomir Antic auront désormais un vide dans le cœur, et la Serbie peut être fière d'avoir eu un tel représentant du pays à l'étranger, une véritable source de fierté", a ajouté la FSS.