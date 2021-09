Foot: Roger Hunt, champion du monde 1966 avec l'Angleterre, est décédé

L'ancien attaquant anglais Roger Hunt, champion du monde en 1966 et meilleur buteur de Liverpool en championnat, est décédé à 83 ans, a annoncé mardi le club britannique.

"Nous pleurons le décès du légendaire ancien joueur Roger Hunt" a déclaré le LFC dans un communiqué.

Roger Hunt a passé 11 ans au sein du club anglais et inscrit 244 buts en championnat, un record inégalé depuis. Il a remporté deux titres de champion d'Angleterre et une FA Cup.

L'ancien buteur des Reds John Aldridge a rendu hommage sur Twitter à celui qui était l'un "sinon LE MEILLEUR attaquant de Liverpool, SIR ROGER HUNT".

Titulaire lors du sacre de l'équipe d'Angleterre contre l'Allemagne (4-2) le 30 juillet 1966, Roger Hunt (34 sélections, 18 buts) a rejoint la triste liste des champions du monde 1966 décédés, quelques jours seulement après la mort de Jimmy Greaves à 81 ans le 19 septembre.

D'autres comme Jacky Charlton et Nobby Stiles sont décédés en 2020, Ray Wilson en 2018 et Martin Peters en 2019. Tous étaient atteints de la maladie d'Alzheimer. Le capitaine Bobby Moore était lui décédé en 1993 d'un cancer à 51 ans et Alan Ball en 2007 d'une crise cardiaque.

Parmi les titulaires lors de la finale, seuls Geoff Hurst, très diminué après une attaque cérébrale, George Cohen et Bobby Charlton, lui aussi atteint de la maladie d'Alzheimer, sont toujours en vie.

"Malheureusement, il semble trop fréquent en ce moment que nous fassions nos adieux à des géants de notre club" a regretté l'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp.